В Ростовской области за минувшую ночь в пожарах погибли три человека

Так, в хуторе Грачев Боковского района хозяин дома оставил кастрюлю на включенной плите и заснул. Из-за этого произошел пожар. Огонь за считанные минуты охватил кровлю частного дома. Прибывшие спасатели незамедлительно потушили огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело мужчины.