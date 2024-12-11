В Ростовской области за минувшую ночь в пожарах погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Так, в хуторе Грачев Боковского района хозяин дома оставил кастрюлю на включенной плите и заснул. Из-за этого произошел пожар. Огонь за считанные минуты охватил кровлю частного дома. Прибывшие спасатели незамедлительно потушили огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело мужчины.
Ещё один случай произошел в Зимовниках. Происшествие случилось на улице Ленина. От непотушенной сигареты погиб 53-летний мужчина. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.
В Каменске — Шахтинском жертвой пожара стала пенсионерка с болезнью Альцгеймера. Огонь полностью уничтожил деревянный дом бабушки. На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.
— Дома не были оборудованы пожарными извещателями. Предупредить людей было некому, — уточнили в ведомстве.