Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал, с кем хочет сделать совместную песню

Однако Леон считает, что пока не готов к такой коллаборации. «Понимаю, что это уже большие и состоявшиеся артисты, — я же в музыкальной карьере пока делаю только первые шаги, поэтому, наверное, время для наших фитов наступит чуть позже», — поделился артист с изданием «Комсомольская правда».