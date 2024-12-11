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Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал, с кем хочет сделать совместную песню

Также актера привлекает сотрудничество с дуэтом HammAli & Navai. Как признался артист, ему очень нравятся их музыка и творчество.

Источник: Звук

Также актера привлекает сотрудничество с дуэтом HammAli & Navai. Как признался артист, ему очень нравятся их музыка и творчество.

Однако Леон считает, что пока не готов к такой коллаборации. «Понимаю, что это уже большие и состоявшиеся артисты, — я же в музыкальной карьере пока делаю только первые шаги, поэтому, наверное, время для наших фитов наступит чуть позже», — поделился артист с изданием «Комсомольская правда».

5 декабря Леон Кемстач представил свой дебютный альбом «Дневник любви», состоящий из 12 треков. Выпустить пластинку начинающий певец решил под псевдонимом Leon.

Ранее актер записал кавер на песню «Как быть» Александра Серова.