Такси станет роскошью: Стоимость поездки по Кишиневу подорожает в два раза

Многие из существующих контрактов между владельцами автомобилей и компаниями такси могут быть расторгнуты, что уменьшит общее количество доступных услуг на рынке и приведет к дополнительному повышению цен", — заявили в Ассоциации автоперевозчиков пассажиров и багажа в режиме такси.