Такси станет роскошью: Стоимость поездки по Кишиневу подорожает в два раза

В первую очередь, это связано с увеличением стоимости страховки на автомобили официальных таксопарков с 6804 леев до 15 063 леев.
"Это увеличение премий окажет значительное влияние на сектор пассажирских перевозок в столице.
Неизбежно, что тарифы на транспортные услуги возрастут, что напрямую затронет потребителей.
Многие из существующих контрактов между владельцами автомобилей и компаниями такси могут быть расторгнуты, что уменьшит общее количество доступных услуг на рынке и приведет к дополнительному повышению цен", — заявили в Ассоциации автоперевозчиков пассажиров и багажа в режиме такси.