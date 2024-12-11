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Такси станет роскошью: Стоимость поездки по Кишиневу подорожает в два раза

Стоимость поездки в такси по Кишиневу может подорожать в два раза.

В первую очередь, это связано с увеличением стоимости страховки на автомобили официальных таксопарков с 6804 леев до 15 063 леев.

"Это увеличение премий окажет значительное влияние на сектор пассажирских перевозок в столице.

Неизбежно, что тарифы на транспортные услуги возрастут, что напрямую затронет потребителей.

Многие из существующих контрактов между владельцами автомобилей и компаниями такси могут быть расторгнуты, что уменьшит общее количество доступных услуг на рынке и приведет к дополнительному повышению цен", — заявили в Ассоциации автоперевозчиков пассажиров и багажа в режиме такси.