Актриса Анна Михалкова заявила, что спокойно относится к критике

— Мы придумали и решили создать шоу к 110-летию нашего дедушки, Сергея Владимировича Михалкова. У нас действительно много персонажей в литературе советского периода, на которых выросло не одно поколение. Дядя Степа — один из ключевых таких персонажей. На мой взгляд, все герои Михалкова любимы не только детьми, но и родителями. А Дядя Степа уникален тем, что он является неким проводником между миром взрослых и детей. Ведь в первую очередь он — друг детей, и в то же время он тот самый условный «взрослый», который детям помогает сделать правильный выбор в жизни и объясняет, что такое «хорошо» и что такое «плохо». И вот, в какой-то момент, имея этих персонажей как наследие Сергея Владимировича, мы захотели дать новое прочтение его героям и решили соединить знакомые истории с любимым праздником: так появилось наше большое новогоднее шоу для всей семьи.