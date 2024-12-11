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В Крыму жить рядом с Аленой Свиридовой стоит 4 млн рублей

В Крыму участок рядом с домом Алены Свиридовой стоит порядка 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму жить рядом с известной исполнительницей Аленой Свиридовой стоит 4 млн рублей. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым».

Известно, что многие представители шоу бизнеса имеют недвижимость в Крыму. Так, шикарные особняки есть у композитора Константина Меладзе, певицы Алсу, актера Сергея Жигунова и других.

Дача Алены Свиридовой находится в отдаленном керченском микрорайоне Капканы. Дом исполнительнице достался от бабушки. Здесь Алена Свиридова проводит все лето, иногда выезжая на гастроли.

Жить рядом со звездой может каждый желающий, ведь стоимость недвижимости вполне адекватная. Цены варьируются в пределах четырех миллионов рублей.