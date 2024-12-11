Искусственный интеллект научили прогнозировать инфляцию по финансовым новостям

«Группа специалистов вуза под руководством доктора физико-математических наук, профессора Михаила Бабенко завершила проект системы анализа новостных данных, предназначенной для предсказания уровня инфляции на основе финансовых новостей. Программу для анализа финансовых новостей ученые создали по заказу южного филиала Центробанка РФ. Полученная система помогает делать три прогноза инфляции: краткосрочный (на месяц), среднесрочный (на квартал) и долгосрочный (на год)», — говорится в сообщении.