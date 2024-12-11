Искусственный интеллект научили прогнозировать инфляцию по финансовым новостям

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) обучили искусственный интеллект (ИИ) анализировать новостные данные для прогнозирования инфляции. Нейросеть делает прогноз сроком от месяца до года, сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ.
«Группа специалистов вуза под руководством доктора физико-математических наук, профессора Михаила Бабенко завершила проект системы анализа новостных данных, предназначенной для предсказания уровня инфляции на основе финансовых новостей. Программу для анализа финансовых новостей ученые создали по заказу южного филиала Центробанка РФ. Полученная система помогает делать три прогноза инфляции: краткосрочный (на месяц), среднесрочный (на квартал) и долгосрочный (на год)», — говорится в сообщении.
Ученые провели сбор и разметку данных, используя скрипты для автоматизированного сбора статей и ручную классификацию по ключевым параметрам. Это позволило сформировать сбалансированный набор данных, который помогает избежать смещения в модели. В итоге система анализа показала точность классификации в 93%.
«Наш проект подтвердил эффективность применения машинного обучения для экономического анализа. В будущем планируется регулярно обновлять данные и использовать более сложные архитектуры», — цитирует пресс-служба руководителя проекта Михаила Бабенко.
В вузе отмечают, что в перспективе подобная система может быть полезна для представителей бизнеса.