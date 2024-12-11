Сан-Хосе
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели обратились к жителям Астаны из-за надвигающейся непогоды

При сильном ветре спасатели просят соблюдать некоторые меры безопасности.

Сейчас в Сан-Хосе: +5° 2 м/с 65% 767 мм рт. ст. +11°
Источник: Baigenews

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют 12 декабря в Астане усиление ветра до 23 метров в секунду. В ДЧС дали рекомендации жителям и гостям города, как избежать травм и несчастных случаев, передаёт BaigeNews.kz.

При сильном ветре спасатели просят соблюдать следующие меры безопасности:

— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

— взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или магазинах;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не нужно пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев.