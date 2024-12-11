Курение в детстве на 33−52% повышает риск развития проблем с сердцем в юности

В ходе этих наблюдений британские медики периодически проводили эхокардиографические замеры, а также отслеживали то, употребляли ли подростки сигареты или другие формы табачных изделий. В прошлом, как отмечают ученые, подобные наблюдения за переменами в состоянии сердца курящих детей и подростков не проводились, чем воспользовались профессор Агбайе и его коллеги для оценки того, как раннее начало и длительное употребление табака влияет на развитие и здоровье сердца детей, подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет.