Курение в детстве на 33−52% повышает риск развития проблем с сердцем в юности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европейские медики открыли свидетельства того, что курение сигарет в детстве и подростковые годы на 33−52% повышает риск развития большого числа сбоев в работе сердца, в том числе дисфункции левого желудочка и гипертрофии сердечной мышцы, что происходит уже в первые 24 года жизни курильщиков. Об этом сообщила пресс-служба Американской коллегии кардиологии (ACC).
«Проведенные нами наблюдения показывают, что курение в детстве не просто повышает риск развития болезней сердца в последующие годы жизни, оно практически сразу приводит к развитию повреждений сердечной мышцы и вызывает нарушения в работе этого органа. Данное открытие должно побудить общество выработать новые меры для защиты здоровья сердца молодых людей», — прокомментировала открытие доцент Университета штата Колорадо (США) Эмили Бухольц, чьи слова приводит пресс-служба ACC.
Данное открытие было совершено группой финских и британских медиков и кардиологов под руководством профессора Университета Восточной Финляндии (Куопио) Эндрю Агбайе при изучении данных, которые были собраны в рамках мониторингового проекта ALSPAC. В его работе приняло участие 1,93 тыс. британских школьников и их родителей, за чьим здоровьем ученые наблюдали на протяжении 14 лет с момента достижения добровольцами десятилетия.
В ходе этих наблюдений британские медики периодически проводили эхокардиографические замеры, а также отслеживали то, употребляли ли подростки сигареты или другие формы табачных изделий. В прошлом, как отмечают ученые, подобные наблюдения за переменами в состоянии сердца курящих детей и подростков не проводились, чем воспользовались профессор Агбайе и его коллеги для оценки того, как раннее начало и длительное употребление табака влияет на развитие и здоровье сердца детей, подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет.
Проведенный учеными анализ показал, что вероятность развития различных проблем с работой сердца в 24 года повышалась примерно на 33−52% в том случае, если участники ALSPAC начинали курить в детстве или подростковом возрасте. Такие молодые люди в среднем более чем вдвое страдали от гипертрофии левого желудочка, а также у них на 62% чаще выявлялась диастолическая дисфункция этой камеры сердца.
Также раннее начало курения ассоциировалось с увеличением толщины стенок сердца и развитием других аномалий, которые несут серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Данный факт, как считает Агбайе, подчеркивает необходимость разработки более строгих мер, которые бы предотвращали продажу сигарет подросткам, а также убеждали детей и их родителей активнее бороться с вредными привычками.