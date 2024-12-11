Назарбаев Университет не признает финансовых нарушений

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Выступая в казахстанском парламенте, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов указал, что, по действующему законодательству, университет не обязан предоставлять финотчетность, что «создает условия для его бесконтрольной и непрозрачной деятельности».
«Это приводит к существенным недостаткам в управлении средствами и активами, которые зачастую используются неэффективно или не по назначению», — шеф аудиторов Казахстана.
По словам Алихана Смаилова, университет до сих пор продолжает зависеть от госбюджета, потому что собственных доходов от исследований и коммерческих услуг ему не хватает,
«Только за последние два года 97% всех поступлений вуза составили средства бюджета», — отметил Смаилов.
«Назарбаев Университет» — один из крупнейших вузов Казахстана, обладающий особым статусом: неподотчетностью, автономностью и налоговыми льготами.
Руководство «Назарбаев Университета» ответило на обвинения госаудита.
«Финансовые нарушения касаются процедурных моментов, связанных с начислением компенсации по проезду студентов и госстипендий в рамках бюджетной программы», — уточнили в университете.
В вузе заявили, что в 2024 году объем финансирования университета из госбюджета составил 50%, а оставшаяся сумма финансируется на деньги спонсоров и за счет предоставления образовательных и исследовательских услуг.