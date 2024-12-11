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Назарбаев Университет не признает финансовых нарушений

В Казахстане госаудит выявил финансовые нарушения в «Назарбаев Университете».

Источник: Официальный аккаунт Назарбаев Университета

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Выступая в казахстанском парламенте, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов указал, что, по действующему законодательству, университет не обязан предоставлять финотчетность, что «создает условия для его бесконтрольной и непрозрачной деятельности».

«Это приводит к существенным недостаткам в управлении средствами и активами, которые зачастую используются неэффективно или не по назначению», — шеф аудиторов Казахстана.

По словам Алихана Смаилова, университет до сих пор продолжает зависеть от госбюджета, потому что собственных доходов от исследований и коммерческих услуг ему не хватает,

«Только за последние два года 97% всех поступлений вуза составили средства бюджета», — отметил Смаилов.

«Назарбаев Университет» — один из крупнейших вузов Казахстана, обладающий особым статусом: неподотчетностью, автономностью и налоговыми льготами.

Руководство «Назарбаев Университета» ответило на обвинения госаудита.

«Финансовые нарушения касаются процедурных моментов, связанных с начислением компенсации по проезду студентов и госстипендий в рамках бюджетной программы», — уточнили в университете.

В вузе заявили, что в 2024 году объем финансирования университета из госбюджета составил 50%, а оставшаяся сумма финансируется на деньги спонсоров и за счет предоставления образовательных и исследовательских услуг.