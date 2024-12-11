Сан-Хосе
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хочу вывезти его через аэропорт!» Певец Владимир Пресняков рассказал, какой ящик увозит из Беларуси

Певец Владимир Пресняков рассказал, какой ящик увозит из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Певец Владимир Пресняков рассказал о том, что хочет увезти из Беларуси.

Известный певец Владимир Пресняков с аншлагом выступил в минском Дворце спорта. О том, как это было и что было после биткового шоу — вот тут. Как известно, с Беларусью у Владимира Преснякова особая связь, фактически кровная: двое сыновей, которые родила ему жена, уроженка Беларуси, Наталья Подольская — наполовину белорусы.

С Беларусью, как констатировал певец в беседе с БелТА, у него неразрывные и многогранные.

— Моя счастливая жена, поездки к ее родным — очень много! Вы даже не представляете, до какой степени. У меня вообще мечта — забрать зубра, который стоит перед аэропортом. Он, правда, большой. Но я на него смотрю и думаю: «Как же так чтобы раз, и его забрать. И еще оживить». — в шутку сказал Пресняков.

К слову, певец — человек практичный, совмещает приятное с полезным, вот и с гастролей из Минска возвращается не с пустыми руками.

— Везу, во-первых, хорошее состояние и настроение, здоровье. И варенье. Нянечка наших детей отсюда. Она была на концерте и передала мне какой-то ящик громадный каких-то вареньев. Я говорю: «Зачем ты это делаешь?!», — сказал певец.

Ранее мы писали о том, что Александр Солодуха сказал о том, почему никогда не пустит в свой дом-резиденцию домработницу (тут про это).