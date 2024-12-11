«Хочу вывезти его через аэропорт!» Певец Владимир Пресняков рассказал, какой ящик увозит из Беларуси

— Моя счастливая жена, поездки к ее родным — очень много! Вы даже не представляете, до какой степени. У меня вообще мечта — забрать зубра, который стоит перед аэропортом. Он, правда, большой. Но я на него смотрю и думаю: «Как же так чтобы раз, и его забрать. И еще оживить». — в шутку сказал Пресняков.