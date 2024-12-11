«Хочу вывезти его через аэропорт!» Певец Владимир Пресняков рассказал, какой ящик увозит из Беларуси

Певец Владимир Пресняков рассказал о том, что хочет увезти из Беларуси.
Известный певец Владимир Пресняков с аншлагом выступил в минском Дворце спорта. О том, как это было и что было после биткового шоу — вот тут. Как известно, с Беларусью у Владимира Преснякова особая связь, фактически кровная: двое сыновей, которые родила ему жена, уроженка Беларуси, Наталья Подольская — наполовину белорусы.
С Беларусью, как констатировал певец в беседе с БелТА, у него неразрывные и многогранные.
— Моя счастливая жена, поездки к ее родным — очень много! Вы даже не представляете, до какой степени. У меня вообще мечта — забрать зубра, который стоит перед аэропортом. Он, правда, большой. Но я на него смотрю и думаю: «Как же так чтобы раз, и его забрать. И еще оживить». — в шутку сказал Пресняков.
К слову, певец — человек практичный, совмещает приятное с полезным, вот и с гастролей из Минска возвращается не с пустыми руками.
— Везу, во-первых, хорошее состояние и настроение, здоровье. И варенье. Нянечка наших детей отсюда. Она была на концерте и передала мне какой-то ящик громадный каких-то вареньев. Я говорю: «Зачем ты это делаешь?!», — сказал певец.
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