Экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского приговорили к 4 годам условно за педофилию

Бывший гендиректор национализированного Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский получил четыре года лишения свободы условно за разврат с несовершеннолетними школьницами. Журналистов на оглашение приговора не пустили. По данным 74.RU, 73-летний Ходоровский признал вину и заключил досудебную сделку, рассказав силовикам о неких других преступлениях. О скандальном деле на Урале — в материале «Газеты.Ru».
Калининский районный суд Челябинска приговорил 73-летнего экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в педофилии.
«Он полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он должен сообщить о каких-то других преступлениях Поговаривают, что он дал очень значимые показания», — сообщил местный портал 74.RU.
На оглашение приговора журналистов не пустили, поскольку дело было заведено по «педофильским» статьям и касалось личных данных несовершеннолетних.
Ходоровского обвиняли по ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия группой лиц), которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, бывшего директора завода обвиняли по статье 240.1 УК РФ — получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, что подразумевает до четырех лет лишения свободы, и по статье 242 УК РФ — о создании и обороте порнографии — с максимальной санкцией в шесть лет заключения.
Челябинская прокуратура комментировать условный приговор Ходорвскому отказалась. В ведомстве не раскрыли, планируют ли обжаловать решение суда.
Платил «за встречи» 10−15 тысяч.
Ходоровский был задержан летом 2024 года. По данным источников 74.RU, 10 июня силовики задержали одну из школьниц, которая возвращалась со встречи с экс-директором завода, а на следующий день «взяли» и самого мужчину. Он принимал несовершеннолетних девушек у себя в кабинете на территории комбината, где совершал с ними развратные действия. За каждую встречу, по информации портала, девочки получали от 10 до 15 тыс. рублей.
Как сообщал сайт, речь идет о двух несовершеннолетних — одной уже исполнилось 16, другая возраста согласия не достигла. По версии следствия, первая оказывала директору комбината сексуальные услуги за деньги, со второй он занимался развратом.
«Девочек с Ходоровским познакомила его предыдущая пассия, более взрослая. Она проходит по этому делу соучастницей. Посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе», — говорится в публикации.
По данным 74.RU, подельницу задержали в тот же день, что и Ходоровского, она признала свою вину. Как сообщал сайт URA.RU, у женщины нашли видеоматериалы, на которых показан половой акт Ходоровского с детьми, кроме того, ее показания стали ключевыми в деле.
После задержания суд взял Ходоровского под стражу, но в ноябре мужчину перевели под домашний арест. При этом время начала заседания по изменению меры пресечения тогда скрыли от прессы, сообщал 74.RU.
На самом комбинате заявили, что задержание Ходоровского не связано с производством и предприятие работает в штатном режиме. Ранее ЧЭМК был национализирован — крупнейший в России производитель ферросплавов был передан в собственность государства ввиду неправомерной приватизации в 1990-х и поставок продукции в недружественные страны. Собственником вместо миллиардера Юрия Антипова стало Росимущество.