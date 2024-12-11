Экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского приговорили к 4 годам условно за педофилию

Ходоровский был задержан летом 2024 года. По данным источников 74.RU, 10 июня силовики задержали одну из школьниц, которая возвращалась со встречи с экс-директором завода, а на следующий день «взяли» и самого мужчину. Он принимал несовершеннолетних девушек у себя в кабинете на территории комбината, где совершал с ними развратные действия. За каждую встречу, по информации портала, девочки получали от 10 до 15 тыс. рублей.