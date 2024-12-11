Белорусы волнуются из-за учебных программ в школе и условий труда педагогов

В сфере образования белорусов волнует модернизация учебной программы и улучшение условий труда педагогов. Об этом, как передает БелТА, свидетельствует результаты обобщения поступивших на платформу «Народная пятилетка» обращений и запросов граждан по теме образования.
В целом, топ волнующих тем представляет собой весьма широкий спектр. 23,5% ответов касаются модернизации учебной программы, 19,1% — улучшения условий труда педагогов, 17,6% касаются аспектов воспитания и дополнительных инициатив.
Далее, на четвертой позиции условного топа (16,2%) — то, что касается укрепления статуса учителя, 11,8% запросов затрагивают сферу улучшения условий для учеников, 6,6% — инфраструктурного развития, 5,1% — снижения стресса при поступлении и обучении.
Ранее мы писали о том, что в Минске вечером 11 декабря 2024 года опрокинулась фура — ДТП произошло в центре белорусской столицы, на улице Богдановича (читать далее здесь).