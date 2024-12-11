Дерево насмерть придавило вальщика леса при расчистке участка в Быховском районе

В Быховском районе при валке леса смертельно травмирован работник. О трагедии, которая случилась днем в понедельник, 11 декабря 2024 года, проинформировали в Следственном комитете.
«56-летний мужчина в составе бригады осуществлял расчистку лесного участка. При выполнении работ вальщика придавило деревом», — говорится в официальном сообщении.
Тело мужчины обнаружили коллеги, после того как услышали, что его пила работает на холостых оборотах, а напарника нигде не видно.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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