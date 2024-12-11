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Дерево насмерть придавило вальщика леса при расчистке участка в Быховском районе

Вальщика леса насмерть придавило деревом в Быховском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Быховском районе при валке леса смертельно травмирован работник. О трагедии, которая случилась днем в понедельник, 11 декабря 2024 года, проинформировали в Следственном комитете.

«56-летний мужчина в составе бригады осуществлял расчистку лесного участка. При выполнении работ вальщика придавило деревом», — говорится в официальном сообщении.

Тело мужчины обнаружили коллеги, после того как услышали, что его пила работает на холостых оборотах, а напарника нигде не видно.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали о ДТП в центре Минска: фура перевернулась на улице Богдановича (тут про это).