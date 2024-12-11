В Ростове-на-Дону с 12 по 22 декабря пройдет проверка системы оповещения

В Ростове продолжаются плановые работы по поддержанию в готовности объектов системы оповещения города. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, с 12 по 22 декабря поэтапно будут включаться сирены. Сигнал будет работать ровно 30 секунд.
— Также для отработки алгоритма действий при ЧС поручил провести тренировочные мероприятия с лицами, ответственными за прием и размещение населения в заглубленных помещениях, — говорится в сообщении.
Жителей Ростова-на-Дону просят с вниманием отнестись к важности проведения учений.