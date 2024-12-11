BulletBoys объявили о возвращении басиста Лонни Венчента

Басист Лонни Венчент, входивший в первый состав американской хард-рок-группы BulletBoys, снова будет выступать с коллективом. Кроме него к бэнду присоединился гитарист Джейк Фаун.
BulletBoys также анонсировали даты тура, стартующего 24 января 2025 года.
На странице группы в социальных сетях участники опубликовали эмоциональное сообщение по поводу всех этих новостей: «Мы так рады предстоящим концертам в следующем году и возвращению Лонни Венчента к нам в команду!!! Добро пожаловать обратно, брат!!!».
Коллектив был основан в 1988 году. За все это время состав группы претерпел многочисленные изменения. Только один участник никогда не уходил из бэнда — фронтмен Марк Ториен.
Ранее барабанщик Нико Макбрэйн объявил, что больше не будет участвовать в живых шоу хеви-метал-группы Iron Maiden.