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BulletBoys объявили о возвращении басиста Лонни Венчента

Басист Лонни Венчент, входивший в первый состав американской хард-рок-группы BulletBoys, снова будет выступать с коллективом. Кроме него к бэнду присоединился гитарист Джейк Фаун.

Источник: Звук

Басист Лонни Венчент, входивший в первый состав американской хард-рок-группы BulletBoys, снова будет выступать с коллективом. Кроме него к бэнду присоединился гитарист Джейк Фаун.

BulletBoys также анонсировали даты тура, стартующего 24 января 2025 года.

На странице группы в социальных сетях участники опубликовали эмоциональное сообщение по поводу всех этих новостей: «Мы так рады предстоящим концертам в следующем году и возвращению Лонни Венчента к нам в команду!!! Добро пожаловать обратно, брат!!!».

Коллектив был основан в 1988 году. За все это время состав группы претерпел многочисленные изменения. Только один участник никогда не уходил из бэнда — фронтмен Марк Ториен.

Ранее барабанщик Нико Макбрэйн объявил, что больше не будет участвовать в живых шоу хеви-метал-группы Iron Maiden.