Еврокомиссия выделит 170 миллионов евро на охрану границы ЕС с Беларусью

Европейская комиссия приняла, как сообщает БелТА, решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам Евросоюза, которые граничат с Беларусью и Россией. Эти деньги будут целевым образом направлены на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования.
Дополнительный бюджет, выделенный Европейской комиссией, будет распределен среди соответствующих стран следующим образом:19,4 миллиона евро будут выделены Эстонии, 50 миллионов — Финляндии, 17 миллионов планируют направить Латвии, 15,4 миллиона — Литве, 52 миллиона — Польше и, наконец, 16,4 миллиона евро получит Норвегия.
Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков собрал аншлаг в минском Дворце спорте (тут про это).