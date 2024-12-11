Еврокомиссия выделит 170 миллионов евро на охрану границы ЕС с Беларусью

Европейская комиссия приняла, как сообщает БелТА, решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам Евросоюза, которые граничат с Беларусью и Россией. Эти деньги будут целевым образом направлены на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования.