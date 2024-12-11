Показ фильмов в онлайн-кинотеатрах могут запретить без прокатного удостоверения

На сегодняшний день закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатрах.
«Мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах», — сказал Немкин.
По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении видеосервисов. Законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин «показ», под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.
Согласно законопроекту, который есть в распоряжении «Известий», Министерство культуры России получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.
До этого, 15 ноября, гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что в России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии.