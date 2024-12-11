Показ фильмов в онлайн-кинотеатрах могут запретить без прокатного удостоверения

Согласно законопроекту, который есть в распоряжении «Известий», Министерство культуры России получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.