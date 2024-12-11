В Беларуси снова запретили известные российские винные напитки Santo Stefano

Российские напитки Santo Stefano снова запретили в Беларуси, запрет Госстандарта, вступает в силу со среды, 11 декабря 2024 года. Напитки, как сообщили в ведомстве, не прошли проверку на безопасность, поскольку в их составе изготовитель заявил в маркировке консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции.
Ранее эти напитки запрещали к продаже к Беларуси, однако потом ограничения были сняты.
Производителем названных напитков является «Евразийская алкогольная группа» из российского города Раменское.
Ранее мы писали о том, что произошло после аншлагового выступления Владимира Преснякова в Минске (тут про это).