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Биолог Опарин советует ростовчанам есть больше граната для профилактики рака

Ростовчанам рассказали, какой продукт помогает от рака.

Источник: Комсомольская правда

Биолог Опарин советует ростовчанам есть больше граната для профилактики рака. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на биолога Романа Опарина.

По словам специалиста, гранат способствует замедлению роста раковых клеток и уменьшению их распространения в организме.

— Продукт является полезным и питательным фруктом, содержит витамины С и К, фолиевую кислоту, калий и антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, — отметил биолог.

Кроме того, этот фрукт улучшает кровообращение и снижает воспаление.