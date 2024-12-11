Биолог Опарин советует ростовчанам есть больше граната для профилактики рака. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на биолога Романа Опарина.
По словам специалиста, гранат способствует замедлению роста раковых клеток и уменьшению их распространения в организме.
— Продукт является полезным и питательным фруктом, содержит витамины С и К, фолиевую кислоту, калий и антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, — отметил биолог.
Кроме того, этот фрукт улучшает кровообращение и снижает воспаление.