Создана РНК-терапия, подавляющая развитие преэклампсии при беременности

Эти опыты помогли Свингл и ее коллегам подобрать такую «упаковку» для молекул РНК, которая в сто раз лучше проникала в клетки плаценты, чем уже существующие наночастицы. Используя эти наноструктуры, исследователи подготовили прототип лекарства от преэклампсии и проверили его в действии на беременных мышах, у которых данное заболевание развилось под действием воспалений и нехватки кислорода в плаценте.