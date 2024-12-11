Создана РНК-терапия, подавляющая развитие преэклампсии при беременности

ТАСС, 11 декабря. Американские молекулярные биологи разработали первую в мире РНК-терапию от преэклампсии, опасно высокого артериального давления у беременных женщин, и успешно испытали ее в опытах на беременных мышах. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания (UPenn).
«Созданные нами жировые наночастицы с матричной РНК успешно снизили давление в организме беременных самок и поддерживали его на нормальном уровне на протяжении всего вынашивания плода. В дополнение к этому мы обнаружили, что терапия увеличила массу новорожденных детенышей, что говорит об улучшении состояния здоровья и мышат, и их матери», — пояснила научный сотрудник UPenn Келси Свингл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Свингл и ее коллеги, разработанное ими средство от преэклампсии представляет собой близкий аналог РНК-вакцин, используемых для борьбы с коронавирусной инфекцией и некоторыми другими заболеваниями. Это набор из жировых наночастиц, которые способны проникать в клетки и заставлять их производить молекулы белков, инструкции по сборке которых закодированы в присутствующих в частицах молекулах матричной РНК.
Биологи предположили, что подобным образом можно доставить в клетки плаценты молекулы РНК, которые будут заставлять этот орган производить белок VEGF, нормализующий работу кровеносной системы. Руководствуясь этими соображениями, исследователи подготовили почти сто разных вариаций жировых наночастиц и проследили за тем, как активно те проникали в клетки плаценты мышей.
Эти опыты помогли Свингл и ее коллегам подобрать такую «упаковку» для молекул РНК, которая в сто раз лучше проникала в клетки плаценты, чем уже существующие наночастицы. Используя эти наноструктуры, исследователи подготовили прототип лекарства от преэклампсии и проверили его в действии на беременных мышах, у которых данное заболевание развилось под действием воспалений и нехватки кислорода в плаценте.
Проведенные биологами опыты показали, что одиночная инъекция наночастиц с матричной РНК, кодирующей белок VEGF, нормализовала давление в кровеносной системе грызунов и подавила прочие симптомы преэклампсии на протяжении всей оставшейся беременности. Также ученые не зафиксировали негативных побочных эффектов от действия терапии и среди самок, и среди их потомства, что открыло дорогу для дальнейших испытаний препарата на более крупных животных и добровольцах.
О преэклампсии.
Преэклампсия представляет собой достаточно распространенную патологию развития плода. При ее появлении у беременной резко растет давление, ее кровяные клетки начинают массово гибнуть, а работа печени и почек серьезно нарушается. Как правило, она возникает на последних месяцах беременности. На текущий момент надежных методов ранней диагностики и лечения этой болезни не существует.