Как изменится движение транспорта Минска с вводом новых станций метро? Рассказываем подробности

Руководитель предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович пояснил, что новый маршрут обеспечит транспортное сообщение для жителей домов, которые расположены в районе пересечения улиц Левина, Лейтенанта Кижеватова, проспекта Мира и улицы Савицкого, это также даст возможность жителям улицы Алферова добираться до медицинских учреждений и учебных заведений.