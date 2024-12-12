Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменится движение транспорта Минска с вводом новых станций метро? Рассказываем подробности

После начала работы новых станций третьей линии метро в Минске будет скорректирована маршрутная сеть наземного общественного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Мингорисполкоме.

Источник: БЕЛТА

На автобусном маршруте № 82, связывающем Курасовщину с Серебрянкой, начнут курсировать троллейбусы. Также будет открыт новый автобусный маршрут, который соединит остановочный пункт «Дружная» с ж/д станцией Минск-Южный.

Руководитель предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович пояснил, что новый маршрут обеспечит транспортное сообщение для жителей домов, которые расположены в районе пересечения улиц Левина, Лейтенанта Кижеватова, проспекта Мира и улицы Савицкого, это также даст возможность жителям улицы Алферова добираться до медицинских учреждений и учебных заведений.

Помимо этого, будут пересмотрены маршруты автобусов №№ 45, 53, 73, 107 и 111, а движение некоторых пригородных маршрутов будет сокращено до станции метро «Слуцкий Гостинец».