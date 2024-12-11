Объем портфеля Центров компетенций НТИ достиг 450 высокотехнологичных проектов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем портфеля проектов Центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) достиг 450 разработок в сфере сквозных технологий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Итоги работы 25 центров, созданных на базе российских вузов и НИИ в разное время с 2017 года, и других направлений реализации НТИ подводят участники торжественного вечера, посвященного десятой годовщине объявления инициативы. В нем участвуют представители научного сообщества, системы образования, федеральных и региональных органов власти, а также российского бизнеса.
«Совокупный объем портфеля проектов Центров компетенций НТИ превысил 450 разработок в сфере сквозных технологий», — уточнили ТАСС в пресс-службе организации.
Центры компетенций разрабатывают новые (сквозные) технологии и продукты в таких областях как искусственный интеллект, технологии доверенного взаимодействия, новые материалы, нейро- и биотехнологии и других.
Реализация в России НТИ была упомянута президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 г. в послании Федеральному собранию. Он поручил создать систему долгосрочного прогнозирования для определения стратегии выбора оптимальных технологий на ближайшие 10−15 лет. По словам главы государства, это необходимо для обеспечения национальной безопасности, высокого качества жизни людей, развития отраслей нового технологического уклада.
Отрасль БАС.
Участники вечера также представили итоги реализации компаниями и центрами, входящими в экосистему НТИ, технологических проектов: рассказали о создании первой отечественной базовой станции 5G, инновационных протезах, нейрогарнитурах для людей с когнитивными нарушениями, конструкторе, который автоматизирует создание математических моделях. Участники встречи также обсудили вклад НТИ в развитие нормативной базы: к примеру, Центр компетенций НТИ на базе СПбПУ участвовал в подготовке 113 утвержденных в РФ стандартов в сфере передовых производственных технологий.
«Кроме того, при участии НТИ был разработан национальный проект “Беспилотные авиационные системы”, реализация которого стартовала с начала этого года. Его основная цель — добиться технологической независимости и конкурентоспособности российских решений на мировом рынке. НТИ была проведена работа по созданию региональной сети научно-производственных центров для разработки дронов и комплектующих, запуску мер поддержки отрасли и определению ключевых технологий», — уточнили в пресс-службе фонда.
В рамках федерального проекта «Кадры для БАС» «Университет 2035» в 2024 г. подготовил более 6 тыс. специалистов по разным направлениям — операторов, инженеров, технологов.
Развитию отрасли беспилотников также способствовала организация в июле 2024 г. проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» на Сахалине при участии АСИ и правительства области. На площадке интенсива были впервые отработаны десятки наиболее востребованных сценариев применения дронов, защиты критически важных объектов от атак, а также прошли крупнейшие в стране молодежные соревнования дронов. Участие в мероприятии приняли более 3,5 тыс. человек из 78 регионов.
Направления работы.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) представляет собой объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ. Она создана для поддержки перспективных направлений технологического бизнеса и увеличения в стране числа инновационных компаний, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Правительство РФ оказывает поддержку НТИ в рамках выпущенного в 2016 году постановления «О реализации Национальной технологической инициативы».
Мероприятия НТИ реализуют АНО «Платформа НТИ», Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы и АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» совместно с другими организациями — участниками объединения, входящими в состав экосистемы АСИ при поддержке Минобрнауки РФ и других министерств и ведомств. При государственной поддержке в России проводятся конкурсные отборы проектов для реализации дорожных карт НТИ, организуются технологические конкурсы для преодоления барьеров в развитии технологий, ведется работа венчурных фондов, Центров компетенций НТИ и Инфраструктурных центров НТИ, реализуются мероприятия федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», проводится конкурсный отбор проектов резидентов НПЦ БАС.
План реализации НТИ на 2024−2027 гг. нацелен на обеспечение технологического суверенитета РФ, в том числе за счет реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», дорожных карт развития высокотехнологичных направлений, создания профильных сообществ вокруг технологических отраслей, развития инструментов поддержки проектов и содействия опережающей подготовке специалистов и команд.