Объем портфеля Центров компетенций НТИ достиг 450 высокотехнологичных проектов

«Кроме того, при участии НТИ был разработан национальный проект “Беспилотные авиационные системы”, реализация которого стартовала с начала этого года. Его основная цель — добиться технологической независимости и конкурентоспособности российских решений на мировом рынке. НТИ была проведена работа по созданию региональной сети научно-производственных центров для разработки дронов и комплектующих, запуску мер поддержки отрасли и определению ключевых технологий», — уточнили в пресс-службе фонда.