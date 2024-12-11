Лукашенко присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне

Президент Александр Лукашенко присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Владимиру Каризне. Соответствующий указ белорусского президента опубликован на его официальном сайте.
«Государственных наград удостоены 39 представителей различных сфер деятельности», — сообщает пресс-служба президента Беларуси.
В списке награжденных — председатель Минского облисполкома Александр Турчин, который удостоен Ордена Отечества III степени. .Орденом Франциска Скорины награждена и ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зинаида Зубко.
Ранее мы писали о том, что произошло после аншлагового выступления Владимира Преснякова в Минске (тут про это).