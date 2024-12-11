Ростовчанам врач Калошина советует начинать новогоднее застолье с холодных закусок. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Марию Калошину.
По словам медика, только после холодных закусок можно переходить к горячим блюдам. Благодаря такому порядку лучше выработаются ферменты, желудочный сок. Кроме того, так лучше переварится жирная пища.
Спиртное под закуски лучше выпить вначале застолья, но в небольшом количестве, чтобы быстро не пьянеть, подчеркнула собеседница. По ее словам, бокала вина вполне достаточно.
— Спиртное под закуски лучше выпить вначале застолья, но в небольшом количестве, чтобы быстро не пьянеть, подчеркнула собеседница. Бокала вина вполне достаточно, — уточнила специалист.
Праздник лучше всего завершить десертом. А запит сладкое по традиции можно чаем или какао.