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Ростовчанам врач Калошина советует начинать новогоднее застолье с холодных закусок

Ростовчанам медик Калошина рассказала, с чего начинать новогоднее застолье.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам врач Калошина советует начинать новогоднее застолье с холодных закусок. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Марию Калошину.

По словам медика, только после холодных закусок можно переходить к горячим блюдам. Благодаря такому порядку лучше выработаются ферменты, желудочный сок. Кроме того, так лучше переварится жирная пища.

Спиртное под закуски лучше выпить вначале застолья, но в небольшом количестве, чтобы быстро не пьянеть, подчеркнула собеседница. По ее словам, бокала вина вполне достаточно.

— Спиртное под закуски лучше выпить вначале застолья, но в небольшом количестве, чтобы быстро не пьянеть, подчеркнула собеседница. Бокала вина вполне достаточно, — уточнила специалист.

Праздник лучше всего завершить десертом. А запит сладкое по традиции можно чаем или какао.