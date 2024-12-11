Национальные проекты в сфере транспорта помогут повысить качество жизни россиян

«Диаметры показали востребованность, — говорит Александр Чекмарев. — Пассажиропоток по первым двум уже превысил тот, который был до запуска МЦД более чем на 30%. То есть это действительно востребованный сервис». По его словам, МЦД пользуются популярностью не только среди жителей Московской области, но и Москвы. То есть увеличивается число поездок внутри города. МЦД дает людям новые транспортные связи. «Надо понимать, что МЦД — это еще и в целом повышение качества транспортного обслуживания, в том числе новая билетная система, интегрированная с городским транспортом, — отметил эксперт. — В дальнейшем будет развиваться проект центрального транспортного узла. И значительное увеличение числа поездов между Москвой и регионами приведет к росту пассажиропотока и также положительно скажется на всех транспортных коммуникаций. Нет никаких сомнений, что эти маршруты станут очень популярны».