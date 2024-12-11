Власти Украины задержали футболиста из Беларуси Артема Милевского из-за договорных матчей

Отметим, Артем Милевский родился и начал занимался футболом в Минске, выступал за юношескую сборную. Но в 2000 году, в 15 лет, принял предложение переехать в Украину. Вместе с тем, за время карьеры он играл и за белорусские клубы. Помимо всего спортсмен неоднократно попадал в скандальные ситуации, в том числе и связанные с чрезмерным увлечением алкогольными напитками.