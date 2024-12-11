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Власти Украины задержали футболиста из Беларуси Артема Милевского из-за договорных матчей

Силовики Украины задержали футболиста — уроженца Беларуси Артема Милевского.

Источник: Комсомольская правда

Украинские силовики задержали экс-футболиста сборной Украины Артема Милевского. Об этом информирует Sputnik.by со ссылкой на Национальную полицию Украины и украинские СМИ.

Речь идет о массовой акции: силовики задержали участников группировок, которые подкупали или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе.

Имена задержанных фигурантов, вместе с тем, пока не раскрываются, однако, как указывает названный источник, украинские СМИ называют в их числе 39-летнего уроженца Беларуси Артем Милевский.

Отметим, Артем Милевский родился и начал занимался футболом в Минске, выступал за юношескую сборную. Но в 2000 году, в 15 лет, принял предложение переехать в Украину. Вместе с тем, за время карьеры он играл и за белорусские клубы. Помимо всего спортсмен неоднократно попадал в скандальные ситуации, в том числе и связанные с чрезмерным увлечением алкогольными напитками.

Ранее мы писали о том, что произошло после аншлагового выступления Владимира Преснякова в Минске (тут про это).