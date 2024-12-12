Солнца опять не будет: На Молдову идет мороз и ветер, а вот сезон дождей подходит к концу

Самое время рассказать о погодке, которая ожидает нас в четверг, 12 декабря. Рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют нулевую температуру, утром столбик термометра поднимется на градус. Утром ожидаются небольшие осадки в виде, какой-то ледяной крошки, снега, думается. Хотя снег пошел еще в среду вечером.
Днем потеплеет максимум до плюс трех градусов. День будет ветреным и пасмурным. Вечером ожидается до одного градуса мороза.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 12−13 метров в сеокунду, а относительная влажность — 80%.