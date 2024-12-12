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Солнца опять не будет: На Молдову идет мороз и ветер, а вот сезон дождей подходит к концу

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 12 декабря 2024 года.

Сейчас в Сан-Хосе: +12° 3 м/с 58% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке, которая ожидает нас в четверг, 12 декабря. Рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют нулевую температуру, утром столбик термометра поднимется на градус. Утром ожидаются небольшие осадки в виде, какой-то ледяной крошки, снега, думается. Хотя снег пошел еще в среду вечером.

Днем потеплеет максимум до плюс трех градусов. День будет ветреным и пасмурным. Вечером ожидается до одного градуса мороза.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 12−13 метров в сеокунду, а относительная влажность — 80%.