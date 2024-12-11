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Врио губернатора Ростовской области осмотрел проблемные объекты Таганрога

Врио главы Ростовской области 11 декабря посетил проблемные объекты Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетил проблемные объекты города Таганрога. Об этом он сообщил 11 декабря на своей странице в социальной сети. — Жители Таганрога в комментариях неоднократно писали о стихийных свалках и постоянном ремонте коллектора. Заехал на проблемные объекты, — поделился Юрий Слюсарь.

Он также дал поручение подготовить все необходимые документы для ликвидации трех крупных свалок на территории города. Без внимания не осталась и проблемная канализация на улице 1-я Котельная. Сейчас там смонтирован временный трубопровод. Местные власти заверили, что до 20 декабря дорогу покроют щебнем и устранят неприятный запах. — В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью, — заверил врио губернатора.