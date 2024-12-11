Врио губернатора Ростовской области осмотрел проблемные объекты Таганрога

Он также дал поручение подготовить все необходимые документы для ликвидации трех крупных свалок на территории города. Без внимания не осталась и проблемная канализация на улице 1-я Котельная. Сейчас там смонтирован временный трубопровод. Местные власти заверили, что до 20 декабря дорогу покроют щебнем и устранят неприятный запах. — В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью, — заверил врио губернатора.