Шадаев: платформы с ИИ для использования в регионах появятся в течение трех лет

Он подчеркнул, что каждый регион не сможет самостоятельно для себя разрабатывать и внедрять искусственный интеллект. «По этому речь идет, об этом президент [РФ Владимир Путин] сказал в своем выступлении. Про то, что должны быть созданы платформы, которые делают эти сервисы очень легко и просто доступными для использования в регионах, в муниципалитетах, в социальных учреждениях», — объяснил министр.