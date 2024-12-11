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Шадаев: платформы с ИИ для использования в регионах появятся в течение трех лет

Министр цифрового развития РФ подчеркнул, что каждый регион не сможет самостоятельно для себя разрабатывать и внедрять искусственный интеллект.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Платформы с готовыми сервисами на основе искусственного интеллекта, доступные для использования в российских регионах, муниципалитетах и соцучреждениях, могут появиться уже в ближайшие три года. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в комментарии Первому каналу.

Он подчеркнул, что каждый регион не сможет самостоятельно для себя разрабатывать и внедрять искусственный интеллект. «По этому речь идет, об этом президент [РФ Владимир Путин] сказал в своем выступлении. Про то, что должны быть созданы платформы, которые делают эти сервисы очень легко и просто доступными для использования в регионах, в муниципалитетах, в социальных учреждениях», — объяснил министр.

«В этом смысле регионам надо будет только подключиться и использовать готовые сервисы, — отметил Шадаев. — Я думаю, что в ближайшие год, два или три, собственно, вы увидите результаты уже».

Ранее Путин в ходе выступления на международной конференции AI Journey заявил о том, что внедрение платформенных решений в систему управления регионов РФ позволит автоматизировать бюрократические процедуры и обеспечит качественно новый уровень контроля и принятия решений. Президент подчеркнул, что в ближайшие годы многие региональные сервисы и услуги должны будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, а также поручил правительству «помочь коллегам на всех уровнях» в достижении этой цели.

Допобучения на онлайн-платформах.

Минцифры и Минпросвещения РФ планируют легализовать получение дополнительных знаний по цифровым технологиям на онлайн-платформах в случае нехватки учителей информатики и распространить это на вузы, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Министр напомнил, что «Яндекс» сделал собственный учебник по информатике, которым сейчас могут пользоваться все дети в школах.

«Мы планируем вместе с Минпросвещения легализовать такую практику. Там, где как раз не хватает учителей [информатики], дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе. И эту же практику мы планируем перенести в вузы», — сказал министр.