На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Раиса Максимова скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил собеседник «Известий».
По словам собеседника, в течение дня актрисе несколько раз вызывали скорую помощь. В прошлом месяце Максимову госпитализировали с пневмонией и сердечной недостаточностью, 29 ноября актрису выписали из больницы.
Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Ее сокурсниками были такие актеры, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.
В 1987 году Максимова ушла в МХТ имени Чехова при разделе театра на два коллектива. В1990 году получила звание Народной артистки РСФСР, позднее была награждена орденами Дружбы (1998), Почета (2005), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Александра Невского (2020). Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2014).
Актриса Раиса Максимова известна своими ролями в спектаклях «Северный ветер», «Звезда вашего периода», «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф». Помимо этого, она снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок».