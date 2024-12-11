На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова

Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Ее сокурсниками были такие актеры, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.