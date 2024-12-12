Как выбрать хорошую новогоднюю ель и сохранить ее свежесть, узнали волгоградцы

В преддверии волшебной новогодней ночи в Волгограде открылись 70 специальных площадок по продаже хвойных деревьев. Специалисты рассказывают, как правильно выбрать дерево и сохранить его свежесть долгое время.
На рынках города-героя продаются сосна обыкновенная, сосна крымская и ель русская. Чтобы выбрать качественное дерево, следует обратить внимание на его гибкость и вес.
Для того чтобы елка дольше стояла и не осыпалась, ствол лучше разместить в ведре с песком или залить водой, добавив немного сахара. Новогоднее дерево следует ставить подальше от батарей, чтобы сохранить его красоту и аромат подольше.