Ученые РФ изучат в Антарктиде микрометеориты и новые антибиотики

«Ученые установят специальную метеорологическую станцию, будут собирать данные по ультрафиолету и магнитному индексу, а также космическую пыль и частицы микрометеоритов, которые оседают на снег. Вся информация нужна для будущих научных работ по геофизике, биологии и химии. В том числе важно понять, как изменение магнитного поля влияет на человека. Вторая исследовательская программа связана с медициной. В этом сезоне у нас впервые работают специалисты из научно-исследовательского института гриппа», — рассказал Козлов.