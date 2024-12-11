Ученые РФ изучат в Антарктиде микрометеориты и новые антибиотики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Начинающаяся антарктическая экспедиция российских ученых займется в том числе изучением влияния на организм человека околоземного космического пространства, а также противовирусными препаратами и поиском новых антибиотиков. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Ученые установят специальную метеорологическую станцию, будут собирать данные по ультрафиолету и магнитному индексу, а также космическую пыль и частицы микрометеоритов, которые оседают на снег. Вся информация нужна для будущих научных работ по геофизике, биологии и химии. В том числе важно понять, как изменение магнитного поля влияет на человека. Вторая исследовательская программа связана с медициной. В этом сезоне у нас впервые работают специалисты из научно-исследовательского института гриппа», — рассказал Козлов.
По его словам, специфика антарктических станций в том, что группы людей находятся в холодном климате и в замкнутом пространстве несколько месяцев. То есть условия максимально экстремальные и идеально подходящие для оценки эффективности противовирусных препаратов. Мобильная лаборатория, где ученые будут проводить исследования, установлена на судне «Академик Федоров» на прибрежной станции Молодежная.
«Продолжают свою работу микробиологи Института экспериментальной медицины и Северо-Западного государственного медицинского университета. Они занимаются поисками новых антибиотиков. На сегодняшний день общественное здравоохранение во всем мире столкнулось с тем, что некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. Поэтому ученые ищут новые антибактериальные средства. В частности, выделенные из природных компонентов», — заявил министр.
Он рассказал, что во время предыдущих экспедиций специалисты выделили из антарктической почвы бактерии. Эксперименты признали, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции. В ближайшие месяцы пройдет очередной этап исследований, который нужен, чтобы установить оптимальный режим применения препарата.
«В этом сезоне в антарктической экспедиции примут участие более пятисот человек, включая строителей, экипажи морских и воздушных судов и, конечно, ученых из 32 организаций. Научный план их включает 65 исследовательских программ. Разные институты будут, разные профили. Мы, в своей части, помогаем всем ученым с доставкой, инфраструктурой, предоставляем лаборатории, которые есть на месте в Антарктиде», — сказал Козлов.