Что можно и нельзя делать в Парамонов день 12 декабря на Зимоуказателя

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого Парамона Вифинского. В народе отмечают Парамонов день. Но есть еще одно название — Парамон Зимоуказатель. По приметам в указанный день узнавали, каким окажется декабрь (здесь подробный прогноз от белорусского синоптика Дмитрия Рябова).
Что нельзя делать 12 декабря.
Согласно приметам, хозяйки не подметали пол. Считалось, что подобным можно вымести из дома благополучие. Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Предки верили, что может возникнуть скандал, который затянется до Нового года.
Что можно делать 12 декабря.
По традиции, в указанный день было принято сметать снег с крыш. Также 12 декабря ходили друг к другу в гости и брали что-то взаймы. Считалось, что это могло принести счастье, здоровье.
Согласно приметам, снег с утра указывает на то, что метели продержатся до 19 декабря. В том случае, если снега мало, то зима выдастся теплой и бесснежной. Крупные хлопья снега предвещают потепление.
Ранее синоптик Рябов дал прогноз на зиму 2024 — 2025 в Беларуси: «До 50 дней оттепели, которая будет преобладать над морозами».
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в декабре 2024: шеф-повар с зарплатой 16500 рублей, замгендиректора в агрогородок ищут на 8 тысяч, а сварщику заплатят 7000.