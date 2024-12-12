Что можно и нельзя делать в пятницу 13 декабря 2024 года

Пятница 13-го выпала в декабре в 2024 году. Интересно, что люди по-разному относятся к данному дню. Некоторые считают день несчастливым и верят, что могут случиться неприятности. Мы узнали, приметы и запреты, существующие в пятницу, 13 декабря.
Что нельзя делать в пятницу, 13 декабря.
Согласно приметам, указанный день подходит для застолий, развлекательных мероприятий, а также для излишнего веселья. Кроме того, не рекомендуется садиться за руль. Предки верили, что дорога и отдых будут сопровождаться неприятностями. Не следует устраиваться на новую работу, заключать сделки. Также пятница 13-го декабря считается не лучшим днем для того, чтобы начинать новые проекты.
Что можно делать в пятницу, 13 декабря.
Интересно, что, именно в пятницу, 13-го проводили ритуал, который позволял притянут деньги. Для этого в утренние часы у зеркала от трех до четырех минут расчесывали волосы и проговаривали в этот момент слова о притоке денег. Считалось, что названный ритуал мог привлечь денежные подарок, победу в лотерее, премию. А еще пятница 13-го подходит для отдыха и посвящения дня себе и здоровью.
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