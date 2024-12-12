Что можно и нельзя делать в пятницу 13 декабря 2024 года

Интересно, что, именно в пятницу, 13-го проводили ритуал, который позволял притянут деньги. Для этого в утренние часы у зеркала от трех до четырех минут расчесывали волосы и проговаривали в этот момент слова о притоке денег. Считалось, что названный ритуал мог привлечь денежные подарок, победу в лотерее, премию. А еще пятница 13-го подходит для отдыха и посвящения дня себе и здоровью.