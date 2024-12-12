Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Совсем ошалели» 16+
Фото: Атмосфера Кино.
Режиссер: Ольга Френкель. В ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин.
31 декабря Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт «Газпром Поляна» встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтическая встреча Нового года грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что остаются почти уже бывшими, но всё еще супругами.
С 12 декабря в прокате.
«Три Кота. Зимние каникулы» 0+
Фото: НМГ Кинопрокат.
Режиссер: Дмитрий Высоцкий. Роли озвучили: Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев, Светлана Кузнецова.
Новая полнометражная анимационная история расскажет о зимних приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, но неожиданно им приходится спасать нового друга Леденца и его родителей — представителей народа древних котов, живших на планете миллионы лет назад. И теперь Новый год получается даже лучше, чем ожидали котята.
С 12 декабря в прокате.
«Черный замок» 16+
Фото: Нью Арт Синема Продакшн.
Режиссер: Кирилл Кузин. В ролях: Евгений Шварц, Вероника Устимова, Евгений Стычкин, Линда Лапиньш, Виталий Кищенко, Анастасия Красовская, Виктор Вержбицкий, Олег Васильков.
В руки молодого профессора Антона Космича и его друга попадает старинное Евангелие с посланием к потомкам, написанное 400 лет назад. Это ключ, ведущий к пропавшей казне и драгоценностям, украденным в XVII веке князем Ольшанским у повстанцев. Тайные шифры и мистические подсказки приведут всех охотников за сокровищами в Черный замок рода Ольшанских.
С 12 декабря в прокате.
«Мятежники» 16+
Фото: Погожева Дарья.
Режиссер: Владимир Алеников. В ролях: Ольга Волкова, Василиса Коростышевская, Анна Роскошная, Виталий Даушев, Татьяна Новик, Марианна Васильева, Ольга Спиркина.
В небольшом городке встает вопрос о сносе интерната для детей с ограниченными возможностями под строительство коммерческого комплекса. Но дети, для которых интернат стал родным домом благодаря директрисе, категорически с этим не согласны и невероятными способами встают на его защиту.
С 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION.
«Приключения Пети и Волка» 0+
Фото: PR Okko.
Режиссер: Алексей Лебедев.
Продолжение анимационной истории. По сюжету первой серии «Дело о золотом таланте», потерявший в финале прошлого сезона память Петя отправится на помощь незнакомцу, чтобы спасти его от погони, устроенной волшебными Эриниями — богинями мщения. Вторая серия под названием «Дело о мешке с подарками» будет посвящена предстоящему празднику. Зрителей ждут новогодние приключения любимых героев, удивительные миры и их невероятные обитатели. Всего в новый сезон войдет 26 эпизодов.
С 16 декабря в онлайн-кинотеатрах Оkko, «Кинопоиск».
«Баба-яга спасает Новый год» 6+
Фото: bfeffect.
Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров. В ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Сергей Никоненко, Алексей Сошин, Юлия Такшина.
В канун Нового года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу Деду Морозу, лишившему ее свободы тысячу лет назад, но придумывает коварный план — заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в свое ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ.
С 12 декабря в прокате.
«Пришелец» 16+
Фото: Женя Рухлов.
Режиссер: Иван Соснин. В ролях: Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева.
В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Его дом создан из мусора. Он рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал, — девочка, которая предлагает ему последовать за собой на другую планету.
С 18 декабря на START.
Театр.
«Щелкунчик» 6+
Фото: Михаил Логвинов.
Ежегодно Николай Цискаридзе привозит в столицу «Щелкунчик» в исполнении его учеников. Эта бессмертная история, рассказанная нам Эрнстом Амадеем Гофманом, поставленная великим балетмейстером Мариусом Петипа на музыку Петра Ильича Чайковского. На сцене Кремля сказочный балет-феерия представят в хореографии Василия Вайнонена. Он сочинил спектакль о девочке, которой приснились чудеса. Будут и классический ансамбль Вальса снежинок и Розового вальса, и па-де-де главных персонажей, и дивертисмент характерных танцев в Стране сластей.
18, 19 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Кто сильнее» 12+
Фото: Лиана Хусаинова.
Режиссер: Ольга Матвеева. В ролях: Наталья Шклярук, Александрина Питиримова, Андрей Щеткин, Евгений Сыркин, Алина Ивах.
Премьера психологического детектива по произведениям Августа Стриндберга. Однажды в Рождественский сочельник встретились Актриса Х и Актриса Y, Господин Х и Господин Y. Случайна ли их встреча или это лишь чей-то хитрый план? Кто и зачем ведет эту запутанную игру и будет ли в ней победитель? Зрителям предстоит составить все звенья цепи, через прошлое разобраться в настоящем, вместе с авторами спектакля найти возможность разорвать трагические тайные связи. Ведь нередко порок оказывается похожим на добродетель, а наказание не всегда дарит искупление вины.
13 декабря, 19:00, Московский Губернский театр, фойе Большого зала.
«Старший сын» 16+
Фото: Екатерина Цветкова.
Режиссер: Андрей Калинин. В ролях: Александр Семчев, Кирилл Власов, Анна Затеева, Илья Козырев, Максим Осинцев, Алексей Варущенко, Даниил Феофанов, Антон Лобан, Владимир Тимофеев, Юлия Витрук.
Премьера спектакля по одноименной пьесе Александра Вампилова. В кратком пересказе сюжет «Старшего сына» может напомнить индийское кино: молодой человек вторгается в жизнь совершенно чужих людей, в шутку объявляя себя их сыном и братом, и нежданно обретает семью и любовь. Но пейзаж рядовой городской окраины далек от ярких красок Болливуда, а сентиментальность в пьесе уравновешена горечью сомнений в возможности счастья — как у автора, так и у его героев.
12, 13 декабря, 19:00, МХТ им. А. П. Чехова, Новая сцена.
«Гриша не свидетель» 12+
Фото: РАМТ.
Режиссер: Александр Чеботарев. В ролях: Александра Аронс, Илья Барабошкин, Данила Голофаст, Дарья Затеева, Дарья Рощина и Антон Савватимов.
Премьера спектакля по книге современного автора Насти Рябцевой. Грише почти 14 — возраст и без того непростой. А тут еще умерла бабушка, мама уехала на похороны, школьная травля в самом разгаре, первая любовь, как всегда, безответна — кажется, что жизнь не просто проходит мимо, а еще и плюется на прощание. Но Гриша вдруг понимает: чтобы что-то изменить, нужно перестать быть пассивным наблюдателем-свидетелем и начать действовать.
12 декабря, 19:30, РАМТ, Маленькая сцена.
«На дне» 16+
Фото: Мастерская «12» Никиты Михалкова.
Режиссер: Роман Мархолиа. В ролях: Михаил Пореченков, Светлана Крючкова, Игорь Яцко, Сергей Баталов, Мария Ларина, Юлия Вострилова, Виктория Соловьева, Тамара Разоренова, Евгений Дубовской.
В «Мастерской “12” Никиты Михалкова» премьера. «На дне» — самая известная пьеса Максима Горького. Как говорит режиссер Роман Мархолиа, в своем произведении автор любуется бурностью русского человека, его устойчивостью, гибкостью и жизнелюбием. Автор не случайно помещает своих протеже — воров, убийц, шулеров, проституток — на самое дно жизни — в закрытое пространство ночлежного дома. Это ноев ковчег, где спасаются неповторимые человеческие экземпляры, коими пренебрегает «нормальное» общество. Несмотря на то, что в пьесе главные герои это «бывшие люди», на самом деле — это бодрая история.
13, 14 декабря, 19:00, сцена учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2).
Музеи.
«Драгоценности! Блеск русского двора» 0+
Фото: Исторический музей.
Выставка, представляющая шедевры собрания ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозиция выставки состоит из трех разделов. Первый — «Галерея драгоценностей», где будут представлены самые разные ювелирные изделия, принадлежавшие представителям императорской семьи: табакерки, часы, украшения и многое другое. Центральный раздел выставки — «Бал». Роскошь и блеск императорского двора в полную силу проявлялись во время балов и маскарадов, когда костюмы и драгоценности были главной составляющей праздника. Шелковые и бархатные костюмы и платья, украшенные шитьем, вышивкой или кружевами представлены на выставке вместе с изящными аксессуарами. Завершает выставку раздел, где представлены мемориальные предметы монархов и членов династии Романовых.
С 18 декабря до 12 мая, Государственный исторический музей.
«Космический гороскоп» 6+
Фото: пресс-служба Музея космонавтики.
Выставка собрала 48 произведений 15 художников из фонда ИЗО Музея космонавтики, период создания которых охватывает целое столетие космической живописи, начиная с работ художников-космистов группы «Амаравелла». Среди важнейших произведений проекта — комплекс работ Андрея Соколова, одного из главных советских художников-фантастов прошлого века, и виртуозные произведения мастеров офорта второй половины ХХ века, вдохновившихся темой космоса — Анатолия Плахова, Бориса Смертина, Аркадия Тюрина. Из 15 представленных художников двое — летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Владимир Джанибеков.
С 13 декабря, Музей космонавтики.
«Коронационное платье императрицы Александры Федоровны» 0+
Фото: пресс служба Музеев Московского Кремля.
В экспозицию Оружейной палаты после десятилетней реставрации возвращено коронационное платье императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Последний раз оно демонстрировалось на выставке «Венчания на царство и коронации в Московском Кремле», проходившей в 2013—2014 годах, после чего было передано в реставрационные мастерские музея. Наряд, в котором императрица присутствовала на коронации 22 августа 1826 года, выполнен из легкой серебряной парчи и украшен объемной вышивкой серебряной нитью и блестками в виде венков из лилий и роз. Он состоит из двух частей.
До 31 мая, Оружейная палата.
«Античность через века: молодые художники в поисках новых идей» 0+
Фото: пресс-служба Русского музея.
В продолжение образовательно-выставочного проекта Русского музея «Брюллов. Классная классика» открывается выставка работ молодых художников в возрасте от 16 до 35 лет, отобранных по итогам конкурса для творческой молодежи. Участники конкурса представили яркие и талантливые работы в разных формах и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, арт-объекты, выполненные в смешанных техниках, видео-арт, цифровое искусство.
С 13 декабря до 12 января, Русский музей, Восточный павильон Михайловского (Инженерного) замка (Санкт-Петербург).
«Формы и образы. Стекло» 12+
Фото: Максим Завгаров.
К Новому году РОСИЗО открыло выставку, где можно узнать об истории елочных игрушек. На экспозиции представлены изделия конца XIX века знаменитого завода в Гусь-Хрустальном, произведения искусства, созданные советским скульптором-монументалистом Верой Мухиной, и различные елочные украшения, составляющие значимую часть выставки. Коллекция экспонатов погружает в историю стекольного дела и сообщает то самое предновогоднее настроение, без которого непредставим ни один зимний сезон.
До 26 января, выставочные залы РОСИЗО.
Концерты.
«Christmas балет-гала» с Денисом Родькиным 6+
Фото: Елена Бухмак.
Гала соберет на одной сцене лучших артистов балета. Большой театр представят: премьер Денис Родькин, блистательная прима-балерина Элеонора Севенард, ведущая солистка Ева Сергеенкова, а также прославленные премьеры ГАБТ Михаил Лобухин, Семен Чудин и Дмитрий Смилевски. Кроме того, в концерте примут участие звезды Мариинского театра Рената Шакирова и Тимур Аскеров, а также артисты Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова и Иван Михалев. Специальными гостями станут солисты Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Новогодняя мозаика будет составлена из лучших хореографических миниатюр мировой сокровищницы балета и ярких номеров современности.
13 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
The Hatters 16+
Фото: организаторы концерта.
The Hatters представит публике первый гала-концерт стадионного масштаба. Зрителей ждет абсолютно новая музыкальная программа и визуальная постановка, состоящая из хитов, сюрпризов и многочисленных фитов — на сцену выйдут друзья группы, прежде всего те, кто отметился в совместных релизах. Специальные гости: Антоха МС, Найк Борзов, Polnalyubvi, Tritia, KDDK, Максим Свобода. Это не просто концерты, а встречи старых друзей и новых знакомых, где прозвучат все любимые треки, а музыка станет общим языком дружбы и вдохновения. The Hatters обещают невероятное шоу, мощнейшую энергетику, трогательные мелодии и семейную атмосферу, которую они создадут вместе со своими фанатами.
14 декабря, 19:00, «ВТБ Арена».
«Хрустальная симфония» 6+
Фото: «Синергия».
Новогодний гала-вечер, объединяющий звезд классической и поп-сцены. В концерте примут участие известные исполнители Хибла Герзмава и Сергей Скороходов, а также Марселито, филиппинский певец с уникальный диапазоном, позволяющим ему исполнять как мужские, так и женские партии. Концерт пройдет в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова.
13 декабря, 19:00, Большой зал Московской консерватории.
«Щелкунчик» 6+
Фото: Андрей Лушпа.
Премьера симфонического новогоднего шоу «Щелкунчик» в Московском планетарии. В нем сочетается музыка Петра Чайковского и сказка Гофмана, которую в спектакле читают радио- и телеведущий Артем Варгафтик и артист театра и кино Антон Морозов. За музыкальное сопровождение отвечает самый необычный оркестр страны Imperialis Orchestra под управлением художественного руководителя Тараса Гусарова. Также команда Artemusicum совместно с медиахудожниками создала визуальную сценографию, насыщенную красивыми и сказочными проекциями, которые подчеркивают магическую атмосферу спектакля.
14 декабря, 15:30, 17:00, 15 декабря, 15:30, Московский планетарий.
«Безумные танцы с Фабио Мастранджело» 6+
Фото: Максим Тимошин.
Большое шоу оркестра «Русская Филармония». Солисты — Дарья Зыкова, Родион Петров, Иван Таланин, Трио балалаек Константина Захарато, Инна Свечникова, Николай Пантюхин, шоу-театр DIVO, ирландское танцевальное шоу Celtica, вокальная группа оркестра «Русская филармония». В этой программе соединились либертанго, мамбо, чардаш, танец с саблями, сиртаки, канкан, «Танец льда и пламени» из культового сериала «Игра Престолов», ритмы Латинской Америки, мелодии солнечной Испании и легендарное танго.
13 декабря, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
Фестивали и премии.
VIII Фестиваль «Уроки режиссуры» 16+
Фото: Мария Большакова.
Праздничный вечер начнется в фойе театра: для гостей будет звучать живая музыка в исполнении камерного оркестра. В конкурсной программе этого года — мастера режиссерского театра: Андрей Борисов, Алексей Бородин, Евгений Гельфонд, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Григорий Козлов, Григорий Лифанов, Владимир Панков, Алексей Песегов, Евгений Писарев, Яков Рубин, Олег Рыбкин, Искандер Сакаев, Дамир Салимзянов, Петр Шерешевский. Победитель получит грант в размере 2 млн рублей на постановку спектакля. Арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры», доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина.
12 декабря, театр «Et Cetera», Малая сцена.
«Звезда Театрала» 16+
Фото: Дмитрий Дубинский.
Церемония вручения театральной зрительской премии «Звезда Театрала». Ее лауреатов выбирают поклонники из разных уголков нашей страны и еще более чем из 80 стран мира. Получить фарфоровую статуэтку Мима, символ «Звезды Театрала», в этом году могут Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снигирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие мастера театра.
В этом году на сцене Театра имени Вахтангова развернется битва цифрового и аналогового искусства. Режиссер вместе с участниками церемонии поразмышляет о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. Ведущие вечера — актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и артист Театра имени Вахтангова Павел Попов.
16 декабря, 20:00, Театр Вахтангова.
«Дни короткометражного кино» 18+
Фото: Рената Гарифуллина.
Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) в одиннадцатый раз пройдет в Москве. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 14 декабря в event-пространстве «Золото» (театр «Одеон»). Председателем жюри выступит народный артист России Евгений Герасимов. Оценивать работы конкурсантов будут: актер театра и кино Антон Филипенко, режиссер, продюсер Андрей Богатырев, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова), основатель кинодистрибуционной компании Indian Films в России Назим Тасин, главный редактор платформы Okko Кристина Ширшова, генеральный директор «Монументал Пикчерс» Полина Шлихт (Россия-Германия).
14 по 21 декабря, Кинотеатр Музея Москвы.