Культурная неделя: выбор «Известий»

В канун Нового года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу Деду Морозу, лишившему ее свободы тысячу лет назад, но придумывает коварный план — заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в свое ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ.