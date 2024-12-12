Дело Ясного: откуда берутся корни Финиста

Билибинские иллюстрации отсылают к русскому лубку, но вместе с тем демонстрируют черты условности, декоративности, характерные для модерна. Но еще ярче веяния эпохи с ее стремлением к декадансу, визуальной избыточности проявились у Михаила Врубеля, который хоть и не писал непосредственно Финиста, но, однако, не раз воплощал в своих картинах образы прекрасного летающего юноши. В одних случаях это Шестикрылый Серафим, в других же — романтический Демон (у обоих — одно лицо). «Печальный Демон, дух изгнанья, летал над грешною землей…» При всей внешней дистанции между поэмой Лермонтова, вдохновившей Врубеля, и сказкой о Финисте нельзя не усмотреть общих черт между образами: любовь волшебного, неземной красоты крылатого существа к земной девушке — это метафора конфликта реальности и мечты.