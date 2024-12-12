Красиво в музыке: фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» завезли в Россию

История о дружбе двух ведьм из страны Оз с Арианой Гранде и Синтией Эриво в ролях прогремела в мировом прокате. Киноадаптация бродвейского мюзикла получила четыре номинации на «Золотой глобус», заработала почти полмиллиарда в мировом прокате. В России музыкальная лента идет по предсеансовому обслуживанию. О том, почему «Злая» стала хитом — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!
Добро пожаловать в Голливуд.
У картины «Злая: Сказка о ведьме Запада» сборы в мировом прокате почти $500 млн и четыре номинации на «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — мюзикл или комедия», «Лучшая актриса в кино — мюзикле или комедии» (Синтия Эриво), «Лучшая актриса второго плана» (Ариана Гранде) и за кинематографические достижения и кассовые сборы.
Интерес зрителей новинка обеспечила себе заранее — это экранизация одного из самых успешных бродвейских мюзиклов авторства Стивена Шварца и Уинни Хольцмана, премьера которого состоялась больше 20 лет назад и который, в свою очередь, основан на романе Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой ведьмы Запада». Успех в мировом прокате объясняется как минимум этим. Можно предположить, что значительная часть зрителей голливудского волшебного блокбастера — те, кто хотя бы раз видели театральную версию сказки.
Фото: Universal Pictures.
Давным-давно, в те времена, когда дорога из желтого кирпича была еще только в проекте, в Стране Оз на свет появилась волшебница Эльфаба. Жизнь ее с самого начала не задалась — девочка родилась с зеленым цветом кожи, поэтому, сколько себя помнит, была не только предметом насмешек со стороны сверстников, но и нелюбимым ребенком своего отца. Однако благодаря необычайно сильному дару, который пока сама не может обуздать, волей случая она попадает под опеку преподавателя мадам Моррибл (Мишель Йео) в университете Шиз.
Делить комнату ей приходится с самой популярной девчонкой в учебном заведении, привилегированной студенткой Галиндой (не путать с Глиндой — до определенных пор такая оговорка выводит зазнайку из себя). При этом друг друга обе не выносят, ведь они разные и внутри, и снаружи: одна, мало того, что зеленая, в целом не особо ладит с остальными ребятами и при удобном случае готова сострить, вторая — а-ля Эль Вудс из «Блондинки в законе», только с запредельным самомнением и характером сквернее.
Впрочем, постепенно отношения девушек теплеют, а простая, на первый взгляд, танцевальная сцена, когда они становятся близкими друг другу людьми, становится одной из самых эмоциональных в фильме («Ozdust Duet»). Усиливает эффект то, что этот эпизод отличается от остальных поражающим размахом и зрелищностью — зритель будто кружит в карусели красок, сложных декораций, четко отрепетированных массовых сцен.
Режиссером выступил Джон М. Чу. У него уже был опыт работы с мюзиклом «На высоте мечты», кроме того, с танцевальным кино — в его портфолио несколько частей хита «Шаг вперед». Отдельным удовольствием в «Злой» становятся вокальные партии Синтии Эриво и Арианы Гранде (которые, разумеется необходимо слушать в оригинале).
Фото: Universal Pictures.
Проблема дискриминации в «Злой» выходит на первый план. Она на поверхности не только в эпизодах, где Эльфабе приходится отстаивать свое место среди «нормальных». Над животными, у которых до сих пор в волшебном мире были те же права, что и у людей и магов, начинают сгущаться тучи. Зверей-преподавателей выгоняют с работы, пытаются лишить их голоса (буквально сделать так, чтобы они разучились говорить на человеческом языке) и посадить в клетки. Единственной, кто готов бороться с системой, оказывается Эльфаба. Именно поэтому в итоге ее провозглашают злой колдуньей. Но мы, те, кто находится по ту сторону экрана, уже знаем, что злыми не рождаются. Каким будет путь Эльфабы дальше и пойдет ли она на настоящее зло зритель не узнает — пока. Создатели разделили историю на две части. Следующую ждать минимум год.
«Одного раза увидеть это радостное извержение недостаточно».
Картина получила преимущественно позитивную оценку зарубежных критиков — 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Самой сильной стороной фильма многие считают актерскую игру Арианы Гранде и Синтии Эриво. А героиню последней с изумрудного цвета кожей, в частности, называют самой яркой краской фильма.
— Как же мне нравится этот фильм по мотивам популярного мюзикла, позвольте мне перечислить все причины, начиная с того, как Синтия Эриво и Ариана Гранде зажигают на экране в образах ведьм-подружек, заканчивая декорациями, костюмами и песнями — за них можно умереть. Одного раза увидеть это радостное извержение недостаточно, — восторгается обозреватель ABC News Питер Трэверс.
Фото: Universal Pictures.
Некоторые, впрочем, считают, что картина даже слишком навязчиво красочна, как и ее идеи.
— Если вам не удалось почувствовать магию «Злой», на это есть веские причины: фильм настолько агрессивно красочный, настолько маниакально настаивающий на том, что быть другим — это нормально, что он практически подавляет вас, — делится впечатлениями кинокритик TIME Magazine Стефани Захарек.
Расходятся критики и в обоснованности продолжительности фильма — хронометраж «Злой» два часа 40 минут. Одни пишут, что мюзикл неоправданно затянут, другие, напротив, что готовы бы потратить на зрелище и больше своего времени.
— «Злая» — красочный, увлекательный мюзикл, который кажется утомительно затянутым по причинам, явно связанным с выгодой и жадностью. Он заслуживает первого места в номинации «Неужели это должно быть так долго?» — считает Адам Грэм из Detroit News.
Фото: Universal Pictures.
«Благодаря потрясающим выступлениям Синтии Эриво и Арианы Гранде невероятно обаятельная адаптация Джона М. Чу настолько увлекательна, что вам почти хочется, чтобы она длилась дольше (ваш мочевой пузырь может с этим не согласиться)», пишет Венди Айд из Observer (UK).
Посмотреть «Злую» можно в российских кинотеатрах. Картину показывают в рамках предсеансового обслуживания.