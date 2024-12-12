Красиво в музыке: фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» завезли в Россию

Проблема дискриминации в «Злой» выходит на первый план. Она на поверхности не только в эпизодах, где Эльфабе приходится отстаивать свое место среди «нормальных». Над животными, у которых до сих пор в волшебном мире были те же права, что и у людей и магов, начинают сгущаться тучи. Зверей-преподавателей выгоняют с работы, пытаются лишить их голоса (буквально сделать так, чтобы они разучились говорить на человеческом языке) и посадить в клетки. Единственной, кто готов бороться с системой, оказывается Эльфаба. Именно поэтому в итоге ее провозглашают злой колдуньей. Но мы, те, кто находится по ту сторону экрана, уже знаем, что злыми не рождаются. Каким будет путь Эльфабы дальше и пойдет ли она на настоящее зло зритель не узнает — пока. Создатели разделили историю на две части. Следующую ждать минимум год.