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Журналист Боуз обратился к американцами из-за удара ВСУ по Таганрогу

Жителям США следует задуматься, одобряют ли они атаки ВСУ по объектам в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Соединённых Штатов следует задуматься, одобряют ли они атаки Вооружённых сил Украины по объектам в РФ, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу. Речь идёт о применении американских ракет.

В частности, Боуз назвал случившееся безумием.

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?», — написал он в соцсети X*.

Напомним, Вооружённые силы Украины атаковали военный аэродром в Таганроге в Ростовской области. Они использовали шесть баллистических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов.

В Минобороны РФ заявили, что при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог пострадал личный состав.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.