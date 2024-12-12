Глава Минцифры: средняя зарплата в IT составляет 185 тысяч рублей

Средняя зарплата в IT-отрасли Российской Федерации в настоящее время составляет 185 тысяч рублей, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Заявление прозвучало на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Шадаев отметил, что всего в IT заняты свыше 850 тысяч человек, более 100 тысяч из них пришли в данную отрасль в текущем году.
«У нас за четыре года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50 процентов. Зарплата средняя составляет 185 тысяч рублей», — сказал глава Минцифры.
Он также добавил, что в стране «растёт разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли».
«Это, конечно, свидетельствует о том, что нам не хватает кадров», — уточнил Шадаев.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ по итогам первого полугодия выросла до 82 тысяч рублей, это на 12 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2023 года.