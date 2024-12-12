Закрыли участок автодороги «Ушарал — Достык» и другие в Жетысуской области

Как передает пресс-служба АО «НК “КазАвтоЖол”, ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на участке автодороги “Ушарал — Достык” км 84−164. Это отрезок от станции Коктума до села Достык. Ограничения связаны с ухудшением погодных условий в регионе.