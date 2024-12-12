Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Вагнер отметил, что Конституция России является фундаментом ее суверенитета и содержит основные принципы функционирования Российской Федерации как демократического государства. Он подчеркнул, что в основе Конституции лежат права и свободы граждан, независимо от их национальности или вероисповедания.