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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Космонавт Александр Горбунов отметил, что строгое соблюдение конституционных принципов является залогом успешного развития РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили граждан России с Днем Конституции.

Вагнер отметил, что Конституция России является фундаментом ее суверенитета и содержит основные принципы функционирования Российской Федерации как демократического государства. Он подчеркнул, что в основе Конституции лежат права и свободы граждан, независимо от их национальности или вероисповедания.

Алексей Овчинин добавил, что уважение к основному закону страны и неукоснительное соблюдение всех норм, закрепленных в Конституции, является священной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации.

Александр Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов является залогом успешного развития России. Он призвал россиян передавать уважение и бережное отношение к основному закону следующему поколению, а также воспитывать в молодых гражданах традиционные ценности и любовь к своей стране.

«С праздником!» — завершил свое поздравление космонавт.

Ранее вернувшийся с МКС Кононенко рассказал, как космонавты чихают в скафандре.