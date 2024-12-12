Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

Главную новогоднюю ёлку России привезли в Кремли, соответствующие кадры обнародовало агентство РИА Новости в Telegram.
Ель на автопоезде в российскую столицу привёз Дед Мороз, он находился за рулём грузового автомобиля. Автопоезд въехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Дед Мороз передал комендатуре Кремля подорожную грамоту. Кроме того, он подчеркнул, что доставил ёлку в целостности и сохранности.
«Ёлочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая», — сказал он.
Напомним, главную ёлку РФ спилили неподалёку от деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет. Высота ели составляет 25 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Размах веток ёлки — восемь метров.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель России отправили в Кремль из подмосковного Можайска.