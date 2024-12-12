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WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера

За последние сутки более 1 тысячи пользователей пожаловались на работу мессенджера.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер WhatsApp* устранил неполадки в работе мессенджера в России. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой. рф».

За последние сутки более 1 тысячи пользователей сообщили о возникших ошибках, согласно информации Downdetector.

Пользователи жаловались на общий сбой в работе мессенджера, включая проблемы с загрузкой сообщений, как в групповых чатах, так и в личных переписках. Также многие отмечали, что не приходят оповещения о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что в мессенджер WhatsApp была внедрена бесплатная расшифровка голосовых сообщений на русском языке. Разработчики уточнили, что перечень поддерживаемых языков может различаться на ОС Android и iOS. Русский и английский доступны на обеих платформах.