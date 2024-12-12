Спасенный в Актобе фламинго может переехать в Алматы

«Фламинго стоит. Это уже хороший знак. Заинтересовался водой, попил. Мне объяснили, как нужно его кормить. Я сейчас делаю смесь из того, что под рукой есть на данный момент. Пока сказали, что нужно наблюдать, как он себя чувствует, как ест. Если все будет хорошо, его заберут в Алматы».