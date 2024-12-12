Спасенный в Актобе фламинго может переехать в Алматы

Как пишет газета «Диапазон», птица совсем молодая, еще не перелинявшая. Как она оказалась одна — неизвестно.
О находке редакции рассказали местные экоактивисты. После чего корреспондент связалась с Алматинским зоопарком, где содержат фламинго.
«Отреагировали в зоопарке сразу же. Выслушали и согласись помочь. Оказывается, опыт спасения местных фламинго у них уже есть!».
Следом экоактивистка Виктория созвонилась с ветеринаром зоопарка и получила ценные рекомендации.
«Фламинго стоит. Это уже хороший знак. Заинтересовался водой, попил. Мне объяснили, как нужно его кормить. Я сейчас делаю смесь из того, что под рукой есть на данный момент. Пока сказали, что нужно наблюдать, как он себя чувствует, как ест. Если все будет хорошо, его заберут в Алматы».