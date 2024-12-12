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Институт Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, заявление от вуза в Минобрнауки России не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: © РИА Новости

Правительство России ранее утвердило перечень государственных учреждений, проводящих экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. В список включили 92 учреждения в разных регионах страны, института Пушкина в их числе нет.

«Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Министерство не поступало», — сообщили агентству в Минобрнауки.

Там отметили, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

В апреле главк Следственного комитета сообщал о задержании пяти человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции» и «Превышение должностных полномочий». Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.

Кроме того, вуз неоднократно получал предостережения от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.