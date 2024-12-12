Блиновская попросила ВС о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

Елена Блиновская просит Верховный суд России вернуть на новое рассмотрение её иск к налоговой о снижении налогов, пени, а также штрафа, сообщает ТАСС.
Речь идёт о сумме свыше 1,2 миллиарда рублей. Агентство ссылается на соответствующие документы.
«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», — говорится в публикации.
Согласно документам, Блиновская просит отправить материалы дела по налоговому спору в Арбитражный суд Москвы и «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа».
Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы полуторамиллиардная задолженность Блиновской перед налоговой исчезла. Защита Блиновской опровергла пропажу долгов.
Также стало известно, что Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо «королевы марафонов» Елены Блиновской после того, как её признали банкротом.