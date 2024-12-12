Поток Геминиды в ночь пиковой активности станет «звездопадом-гигантом»

Метеорный поток был открыт в конце XIX века. Свое название он получил от созвездия Близнецов (Gemini), в котором расположен радиант — область вылета метеоров. Рядом с ним находится звезда Кастор. В декабре это созвездие хорошо видно в течение всей ночи. Поток порожден объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который ученые характеризуют как нечто среднее между астероидами и кометами. Земля каждый год проходит через рой частиц, который он оставил на своей орбите. Частицы сгорают в атмосфере нашей планеты, образуя метеоры — яркие вспышки в небе.