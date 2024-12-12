Звездопад Геминиды будет виден в городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Пик метеорного потока Геминиды в ночь на 14 декабря будет доступен для наблюдений из городов с яркими огнями, но любителям таких астрономических событий лучше отправиться туда, где засветка минимальна. В России наилучшие условия наблюдения сложатся в южных регионах, так как область вылета метеоров (радиант) здесь будет выше над горизонтом, чем в северных и центральных частях страны, сказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
Он посоветовал выбирать для наблюдений место на природе «с минимальной зашумленностью от городских огней». «Впрочем, и в самих городах россияне спокойно смогут увидеть “падающие звезды”, — сказал он корреспонденту ТАСС.
Ученый отметил, что созвездие Близнецов относится к экваториальным. «Поэтому чем южнее будет находиться наблюдатель в России, тем выше будет созвездие и тем удобнее будет смотреть за потоком», — добавил он.
Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. В 2024 году количество вспышек на небе в ночь пика активности Геминид может достигать 120 метеоров в час.