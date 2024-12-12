До 140 тысяч рублей в месяц: кому в Приморье готовы платить больше всех

Аналитики выяснили, кому по итогам ноября работодатели готовы платить выше рынка в Приморье. Рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов края открыли топ-менеджеры и специалисты по добыче сырья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование hh.ru.
С начала года средняя предлагаемая зарплата в Приморье выросла на 14%. В прошлом месяце она составила 80 тысяч рублей.
Итак, работодатели готовы платить от 100 тысяч рублей специалистам из сфер «Высший и средний менеджмент», «Добыча сырья», «Сельское хозяйство», «Транспорт, логистика, перевозки», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Автомобильный бизнес» и «Строительство, недвижимость».
Стало известно, кто во Владивостоке может зарабатывать более 200 тысяч рублей.
ТОП-3 самых высокооплачиваемых вакансий.
Тем временем зарплаты менее 80 тысяч рублей предлагают специалистам сфер «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование», «Административный персонал».
Также в ходе исследования выяснилось, что самые высокие зарплаты в ДФО у специалистов из Чукотского АО (117 000 рублей — прим. ред.), Магаданской области (113 500 — прим. ред.) и Амурской области (92 400 рублей).
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось о величине прожиточного минимума в Приморье в 2025 году.