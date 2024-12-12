Прокуратура Находки разбирается с забытой сотрудниками на прогулке воспитанницей детсада

Прокуратура начала проверку по факту этого инцидента. Установлено, что девочку 2021 года рождения оставили без присмотра на 25 минут, но за это время ничего страшного с малышкой не произошло, её здоровью ничего не угрожает. Девочку забыли, когда группу уводили с прогулки на обед и сонный час. Судя по записи уже с камеры наблюдения на территории дошкольного учреждения, сотрудница забрала девочку не слишком бережно, затащив воспитанницу в группу за воротник комбинезона.