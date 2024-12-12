Прокуратура Находки разбирается с забытой сотрудниками на прогулке воспитанницей детсада

Сперва в региональных телеграм-каналах «завирусился» короткий ролик, снятый очевидцем: мужчина заметил, что на территории дошкольного учреждения девочка спит, забравшись на игровой комплекс с горкой. Сообщалось, что дело происходило в детском саду № 42 по улице Малиновского и что девочку увели в группу после того, как автор того самого видео перелез через забор и обратил внимание воспитателей на забытого ребёнка.
Прокуратура начала проверку по факту этого инцидента. Установлено, что девочку 2021 года рождения оставили без присмотра на 25 минут, но за это время ничего страшного с малышкой не произошло, её здоровью ничего не угрожает. Девочку забыли, когда группу уводили с прогулки на обед и сонный час. Судя по записи уже с камеры наблюдения на территории дошкольного учреждения, сотрудница забрала девочку не слишком бережно, затащив воспитанницу в группу за воротник комбинезона.
По информации администрации Находки, забывшая ребёнка воспитательница уволена, а заведующей детским садом № 42 объявлен выговор. Сегодня в детский сад отправили врача Находкинской городской больницы для более тщательного обследования ребёнка.
Следственный комитет проверяет ситуацию на признаки преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее родители воспитанников другого детского сада Находки, Центра развития ребёнка № 66, сообщали, что из-за загрязняющих веществ, летящих в детский сад с портовых причалов, у малышей начались проблемы со здоровьем, но контролирующие ведомства могут только штрафовать стивидоров. Эти штрафы по сравнению с прибылью незначительны, поэтому предприятия продолжают нарушать экологическое законодательство.